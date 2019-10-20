جلسة برلمانية طارئة لإصدار قوانين مهمة

2019/10/20 | 22:28

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بغداد / الصباح/ عمر عبد اللطيف ومهند عبد الوهاب

يُتَوقّعُ أنْ يعقد مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي جلسة طارئة لإصدار قوانين مهمة وكذلك سن التشريعات اللازمة لتنفيذ الإجراءات الحكومية الأخيرة تلبية لمطالب المتظاهرين المشروعة، إذ قدم أكثر من 100 نائب طلباً لعقد جلسة البرلمان خلال الأسبوع الحالي بدلاً من يوم السبت المقبل.

وقال مقرر مجلس النواب هوشيار قرداغ في تصريح خص به "الصباح": إن "أكثر من 100 نائب قدموا طلباً إلى هيئة رئاسة مجلس النواب يرومون فيه عقد الجلسة خلال الاسبوع الحالي بدلاً من يوم السبت القادم"، مؤكداً أن "كل ما سيفعله مجلس النواب سيصب بصالح الشارع العراقي وتوجهاته المطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل وتحسين الواقع الاقتصادي في البلد".

من جانبه، قال عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد المشهداني لـ "الصباح": إن "جميع اللجان النيابية تعمل على تنفيذ الإجراءات الحكومية لتحقيق مطالب المتظاهرين من خلال العمل التشريعي للمجلس في ضوء المعطيات ودعم موازنات الوزارات واللجان المختصة".

رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري أعلن بدوره موافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على توزيع الدرجات الشاغرة في وزارة الدفاع والبالغة 28 ألفاً بين المحافظات بعد إعادة المفسوخة عقودهم.

إلى ذلك، أصدر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بياناً بشأن التظاهرات المزمع انطلاقها في 25 من الشهر الجاري، وقال السيد الصدر في جانب من بيانه: إن "العراق أمانة في أعناقكم فلا تضيعوه، وإن شئتم الإحجام عن الثورة، فلكم ثورة أخرى عبر صناديق اقتراع بيد دولية أمينة".

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