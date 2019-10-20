أكثر من 17 مليوناً شاركوا في زيارة الأربعينية

2019/10/20 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء / علي لفته

أعلَنت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء المقدسة، أمس الأحد، استقبال المحافظة أكثر من 17 مليون زائر بينهم أكثر من أربعة ملايين أجنبي خلال الزيارة الاربعينية، في حين أكد رئيس اللجنة العليا لتأمين زيارة أربعينية الامام الحسين (عليه السلام) رئيس اركان الجيش، الفريق الأول الركن عثمان الغانمي، نجاح الخطة الأمنية للزيارة.

وقال محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي لـ"الصباح": إنّ زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) هذا العام تعدّ الاكبر والاوسع والاكثر تنظيما عن كل الزيارات التي شهدها العراق بعد عام 2003، موضحاً أنّ كربلاء استقبلت خلال الزيارة اكثر من 17 مليون زائر وبمشاركة 11350 موكباً حسينياً.

وبين الخطابي أنّ نجاح الزيارة يأتي لأسباب عدة أهمها التعاون والتنسيق مع رئاسة الوزراء وكذلك تعاون جميع الوزارات، فضلا عن الدعم الذي قدمته ادارتا العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية.



من جانبه، قال رئيس اركان الجيش الفريق الركن عثمان الغانمي، في مؤتمر صحفي مشترك بين الحكومة المحلية في كربلاء والجهات الامنية وحضرته "الصباح": إن الصنوف الأمنية كافة اشتركت في الخطة الخاصة بالزيارة الاربعينية، معلنا نجاح الخطة الامنية الخاصة بالزيارة من دون تسجيل أي خرق.

وأضاف الغانمي انه وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة تم تشكيل لجنة عليا برئاستنا وعضوية وكلاء الوزارات والاجهزة الامنية، وتم تقسيم الخطة على ثلاث مراحل الاولى بدءا من المنافذ الحدودية والثانية هي المحافظات المحيطة بكربلاء والثالثة هي كربلاء الحدث، لافتاً إلى أن الخطة الأمنية كانت مرنة لتأمين المحافظة وتجنيب الزائرين أي خطر محتمل.

وبينما أكد قائد عمليات الفرات الاوسط الفريق الركن قيس المحمداوي أن التعاون والتنسيق بين جميع القطعات الامنية جريا بانسيابية عالية، قدم رئيس مجلس المحافظة علي المالكي شكره لجميع المساهمين في نجاح خطة الزيارة.

وقال المحمداوي في حديث لـ"الصباح": إن الخطة كانت محكمة ولم تسمح بأي ثغرة ونفذت بنجاح عال بنسبة مئة بالمئة، مشيداً بدور وزارة النقل التي سهلت نقل الزائرين إلى مناطقهم بعد اتمام الزيارة وبالدور الكبير لوزارتي الصحة والكهرباء.

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