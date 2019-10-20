السراي يكشف عن امتيازات اعضاء مجالس المحافظات

2019/10/20 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف رشيد السراي عضو مجلس محافظة ذي قار، اليوم الاحد، عن امتيازات اعضاء مجالس المحافظات.

وقال السراي في تغريدة له عبر الفيسبوك، تابعتها "الغد برس"، ان "راتب كلي اسمي ومخصصات ٢.٦ مليون دينار لمن يحمل شهادة بكالوريوس واقل منه بقليل لمن شهادته اعدادية أو معهد وأعلى منه لمن شهادته ماجستير أو دكتوراه مع اختلاف بسيط بالنسبة للزوجية والأطفال".

واضاف ان "مخصصات وقود لسيارة واحدة بمعدل ٧٠٠ ألف دينار في الشهر وبعض المجالس تصرف أقل وبعضها أكثر وبعضها تصرفها بين شهر وآخر وتسجلها ديون بحسب التخصيص المالي المتوفر".





وبين انه "لا توجد مخصصات حماية لكون حماية عضو المجلس هم شرطة منسبون من دوائر حماية الشخصيات و المنشئات ويستلمون رواتبهم من دوائرهم، ويضاف لها مبالغ الايفادات داخل العراق فقط وهي غير قابلة للتحديد وتختلف من عضو لآخر ومن شهر لآخر ولكنها تترواح بين صفر و٥٠٠ ألف دينار".

واوضح ان "شمول أي عضو مجلس محافظة بالتقاعد مرهون بتوفر شرطين معاً وهما: توفر خدمة وظيفية ١٥ سنة وبلوغه عمر الخمسين سنة، في حال عدم توفر أحد الشرطين أو كلاهما فأما يرجع إلى دائرته بدرجته السابقة لا بدرجة مدير عام إن كان موظف أو يخرج بدون اي تقاعد".

وتابع "قد تعطي بعض المجالس ممن تتوفر لديها إيرادات محلية خارج الموازنة امتيازات إضافية كنثرية أو مبالغ اتصال أو غير ذلك ولا يمكن تحديد قيمها لكنها لا تتجاوز المليون دينار في الشهر كحد أقصى".

واستكمل ان "صيانة سيارات الأعضاء من ضمن موازنة المجالس وهي ليست دورية ولا يمكن تحديد قيمها لأنها تختلف حسب ما تتعرض له السيارات من اعطال وحوادث، وهذه الامتيازات الرسمية فقط من غير الصفقات وموارد الفساد المحتملة، ولا نعني بذلك إن الجميع مشتركون في الصفقات والفساد، علماً إن الفاسدين الكبار خاصة لا يهتمون لهذه الامتيازات فسرقاتهم أكبر منها بكثير".

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