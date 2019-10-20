العمل تتوجه لمنح مستفيدي الحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة اراضٍ سكنية

2019/10/20 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبدالزمان، اليوم الأحد، ان الوزارة تتوجه لتنفيذ مبادرة مجلس الوزراء الخاصة بمنح مستفيدي الحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في بغداد والمحافظات أراض سكنية.

وقال عبدالزمان، وفق بيان مكتبه الإعلامي، تلقته الغد برس، إن "الوزارة وضعت اجراءات للاسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتوزيع اراض سكنية بين المشمولين بالحماية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين ضمن قاعدة بياناتها".

واضاف ان "الوزارة نظمت اسماء المشمولين بالحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة وفق قوائم لغرض ارسالها إلى وزارة الاعمار والاسكان التي ستتولى مهمة توزيع قطع الاراضي بينهم".

واكد عبدالزمان ان "مساحة قطعة الارضي التي سيتم منحها للمستفيد تبلغ ٢٠٠ متر مربع ضمن مناطق مؤهلة من ناحية الخدمات وكل بحسب الرقعة الجغرافية الخاصة به"، مشيرا الى "ان منح الاراضي سيكون بالمجان".

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