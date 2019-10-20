‏ مراسل واع من بيروت: جلسة مجلس الوزراء اللبناني غداً ظهراً للمصادقة على الاصلاحات

2019/10/20 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن ‏جلسة مجلس الوزراء اللبناني، غدا عند الساعة ١١:٣٠ ظهرا، في قصر بعبدا، للمصادقة على سلسلة الاصلاحات المقترحة.

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