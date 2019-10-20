2019/10/20 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الاستخبارات العسكرية، الاحد، عن اعتقال “ارهابيين” اثنين في الموصل.وقالت الاستخبارات في بيان تلقت خطوة برس نسخة منه، إن “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبالتعاون مع استخبارات لواء ٧٥ (قيادة عمليات نينوى) تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة حمام العليل في الموصل”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال “ارهابيين” اثنين في الموصل وكالة خطوة برس.

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