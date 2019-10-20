انطفاء تام للكهرباء الوطنية والمولدات في عدد من احياء السليمانية

2019/10/20 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة لكهرباء محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن اطفاء تام للكهرباء الوطنية والمولدات في عدد من احياء المدينة اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم غد الاثنين لغاية الساعة الخامسة عصرا.وجاء في بيان للمديرية، انها تعلن لسكلة منطقة بكره جو، والبيوت التي تقع ضمن المغذتين (160 و161) في احياء كوسه ى جم وعودال وقرية بابان انها ستقوم بوضع المقاييس الذكية يوم غد الاثنين.واوضحت الديرية في بيانها ان اطفاء الكهرباء الوطنية والمولدات التام سيبدأ اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة من عصرا وذلك من اجل سلامة وحماية ارواح فرق الكهرباء والمواطنين انفسهم.والمح البيان الى احتمال استمرار القطع لبعد غد بسبب وسع وكثافة سكان الحيين المذكورين وطول المغذيين، مطالبا السكان بالتعاون مع المديرية

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