2019/10/20 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق..مديرية بلديات محافظة بغداد تباشر بتحويل موظفي الاجور الى عقود في جميع المديريات

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