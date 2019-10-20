مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 3 آخرين في جورجيا

2019/10/20 | 23:21

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بغداد اليوم ـ متابعة

أعلن الجيش الأمريكي، أن ثلاثة من جنوده لقوا حتفهم، وأصيب ثلاثة آخرين، في قاعدة فورت ستيوارت هانتر الجوية بولاية جورجيا، عندما تعرضت سيارتهم المدرعة لحادث خلال تدريب.

وقال مسؤولون بالقاعدة التي توجد في جنوب شرق جورجيا على "تويتر"، إن "الحادث وقع في وقت مبكر من صباح اليوم وتعرضت له سيارة قتالية تزن 37 طنا من طراز برادلي التي تستخدمها قوات المشاة".

وأضاف المسؤولون أن الجنود الثلاثة الآخرين نقلوا لمستشفى "وين" العسكري.

ووصف الجيش الأمريكي الواقعة بأنها حادث لكنه لم يقدم أي تفاصيل ومعلومات أخرى حولها.

بغداد اليوم - بغداد

أعلن القيادي العسكري السابق والبرلماني الإيراني، جواد كريمي قدوسي، اليوم الأحد، أن عددا من موظفي الرئاسة اعتقلوا بتهمة التواطؤ مع الصحفي المعارض "روح الله زم"، المحتجز لدى "الحرس الثوري".

وحمل قدوسي، المم

بغداد اليوم- بغداد

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، اليوم الاحد، ان الوزارة تتهيأ لتنفيذ مبادرة مجلس الوزراء الخاصة بمنح مستفيدي الحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في بغداد والمحافظات أراض سكنية.

وقال عبد الزم

بغداد اليوم _ متابعة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن الجنود الأميركيين "لايتواجدون في مناطق القتال، أو وقف إطلاق النار" في سوريا، مؤكدا: "تم تأمين النفط" هناك.

ونقل الرئيس الأمريكي في تغريدته تصريحات لوزير

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