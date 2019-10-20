محافظ نينوى ينفي دخول عناصر “داعش” الى المحافظة

2019/10/20 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى محافظ نينوى منصور المرعيد، الاحد، دخول عناصر “داعش” الى المحافظة.وقال المرعيد في بيان تلقت خطوة برس نسخة منه، إن “المعلومات المتداولة بخصوص دخول عناصر تنظيم داعش الإرهابي الى اراضي المحافظة غير دقيقة ولاصحة لها”.وأضاف المرعيد أنه “لن نسمح بأي شكل من الاشكال ان يكون لهم أي تواجد علي ارض نينوى”.

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