مظاهرات لبنان الغاضبة ما بين الاحتجاج والطرافة

2019/10/20 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق بين دخان الإطارات المحترقة والهتافات الغاضبة التي تعلو سماء العاصمة اللبنانية #بيروت، انتشرت آلات الشواء وحمامات السباحة المتنقلة، وتحولت الاحتجاجات إلى مهرجانات غنائية، وغيرها من الوسائل التي […]

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