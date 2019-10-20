ريال مدريد يكشف عن قائمة لاعبيه لمواجهة غلطة سراي التركي

2019/10/20 | 23:52

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بغداد اليوم ـ متابعة

كشف ريال مدريد قائمة تضم 21 لاعبا، استعدادا لمباراته الهامة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور ال...





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