اليوم.. الشروع بتوزيع قطع الأراضي بين المواطنين

2019/10/21 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

تدخلُ حيز التنفيذ اليوم الاثنين مبادرة السكن الوطنية التي أطلقها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والخاصة بتوزيع قطع الأراضي السكنية بين المواطنين من المستحقين، إذ أعلن مدير عقارات الدولة أحمد الربيعي أنّه سيجري توزيع أربعة آلاف سند لقطع الأراضي المخصصة لأبناء محافظة الديوانية كدفعة أولى ضمن المبادرة، تليها محافظة البصرة غداً الثلاثاء بالعدد نفسه من قطع الأراضي، كما أعلن وزير الداخلية ياسين الياسري تخصيص 3 آلاف دونم لتوزيعها كقطع أراضٍ سكنية بين منتسبي الأجهزة الأمنية في البصرة، بينما كشف وزير العمل باسم عبد الزمان عن توجه الوزارة لتنفيذ مبادرة مجلس الوزراء الخاصة بمنح مستفيدي الحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة أراضي سكنية.

وقال مدير عقارات الدولة أحمد الربيعي في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنّه "اليوم الاثنين سيتم توزيع أربعة آلاف سند قطعة أرض مخصصة لأبناء محافظة الديوانية كدفعة أولى ضمن مبادرة السكن الوطنية (في المحافظة)".

وأضاف أن "يوم غدٍ الثلاثاء سيتم توزيع سندات أربعة آلاف قطعة أرض مخصصة لأبناء البصرة كدفعة أولى ضمن مبادرة السكن الوطنية".

بدوره، قال وزير الداخلية ياسين الياسري في حديث صحفي: إنّه "تم تخصيص قطعة أرض سكنية بمساحة ثلاثة آلاف دونم ستوزع بين منتسبي القوات الامنية، بالتنسيق مع محافظ البصرة أسعد العيداني".

ودعا الياسري "المحافظين إلى تطبيق نموذج توزيع الأراضي بين منتسبي القوات الأمنية كما حصل في البصرة".

في السياق نفسه، قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان وفق بيان لمكتبه الإعلامي تلقته "الصباح": إنّ "الوزارة وضعت إجراءات للإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتوزيع أراضٍ سكنية بين المشمولين بالحماية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين ضمن قاعدة

بياناتها".

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