2019/10/21 | 00:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد مدير عام دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة طالب جابر، اليوم الاحد، ان اجتماعا قريبا سيعقد بين الوزارة واتحاد الكرة والحكومة المحلية في البصرة والجهات الساندة والقوات الامنية لتهيئة كل مستلزمات انجاح موقعة العراق مع ايران الشهر المقبل ضمن تصفيات مونديال قطر وامم اسيا في الصين.

وأشار جابر في بيان تلقته "الغد برس"، ان "الوزارة نجحت بشهادة الجميع بتهيئة منشآتها الرياضية ومرافقها الحيوية لتضييف المباريات الرسمية في ملعبي كربلاء والبصرة الدوليين وهو ما ولد ارتياحا كبيرا من المراقبين والمشرفين التابعين للاتحادين العربي والاسيوي لكرة القدم الذين اكدوا ان الملاعب ومرفقاتها على أتم الجاهزية من النواحي كافة".

واستطرد بالقول ان "ملاكات الوزارة شرعت من الان بتهيئة ملعب البصرة الدولي وكافة مرافق المدينة الرياضية لتضييف مواجهة منتخبنا الوطني امام نظيره الايراني في الـ ١٤ من شهر تشرين الثاني المقبل لحساب التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشباب والرياضة تستعد مبكرا لتضييف مباراة العراق وايران في البصرة الشهرالمقبل) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشباب والرياضة تستعد مبكرا لتضييف مباراة العراق وايران في البصرة الشهرالمقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).