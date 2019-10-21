عبد المهدي يسابق الوقت بتلقي طلبات المتظاهرين قبل 25 اكتوبر

2019/10/21 | 01:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس /بغدادبدأت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، استلام طلبات المتظاهرين، قبيل أقل من أسبوع على موعد تجدد الاحتجاجات المقررة في 25 اكتوبر (تشرين اول) الجاري .

وتسلّم اوزير العمل ”عبد الزمان الربيعي “ من شيوخ ووجهاء العشائر وتنسيقيات التظاهرات في محافظة المثنى، جنوب العراق، مطالب المحتجين.

وقال الربيعي للصحافة ، على هامش اجتماعه مع ممثلي التظاهرات في مدينة السماوة (عاصمة المثنى)، إن ”جدول الزيارة تضمن إجراء لقاءات مع ممثلي المتظاهرين وشيوخ ووجهاء العشائر لاستلام طلبات المتظاهرين وإيصالها إلى الحكومة“.

ولفت إلى أن جدول اللقاء تضمن أيضًا ”وضع برنامج لتحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والاجتماعي في المحافظة“، مبينًا أن ”الجدول الزمني لتنفيذ الخطة الخاصة في محافظة المثنى يمتد إلى ثلاثة أشهر“.

وأكد أن ”الخطة تستند إلى الحزم الثلاثة التي أطلقها مجلس الوزراء، وتتضمن تشغيل العاطلين عن العمل، وتوزيع قطع أراضٍ، وبناء دور سكنية“.

وانطلقت احتجاجات مطلع أكتوبر الجاري من العاصمة بغداد؛ للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية، وتستمر لمدة أسبوع.

وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل 120 متظاهرًا، بينهم عدد من أفراد الأمن، فضلًا عن إصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، في حين أقرت الحكومة باستخدام قواتها العنف المفرط ضد المحتجين، وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عن العنف.

وقرر المحتجون في غالبية المحافظات العراقية إيقاف الاحتجاجات بشكل مؤقت حتى انتهاء زيارة ”أربعينية الحسين“ في كربلاء، التي توافق 20 أكتوبر الجاري، على أن تتجدد التظاهرات في الـ25 من الشهر نفسه.

وتعهدت الحكومة، بإجراء إصلاحات من بينها محاربة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتوفير المزيد من فرص العمل وتخصيص رواتب إعانة للفقراء والعاطلين عن العمل.

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