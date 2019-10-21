نص البيان التركي-الأمريكي بخصوص شمال شرق سوريا

2019/10/21 | 01:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد مفاوضات استغرقت أكثر من أربع ساعات بين نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم 17 اكتوبر/ تشرين الأول الحالي أصدر الجانبان البيان التالي الذي يحمل اسم “البيان الأمريكي-التركي المشترك حول شمال شرق سوريا”:

1-تعيد الولايات المتحدة وتركيا التأكيد على علاقتهما كحليفين في حلف الناتو، وتتفهم الولايات المتحدة المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا على حدودها الجنوبية.

2-تتفق تركيا والولايات المتحدة على أن الظروف على الأرض، ولا سيما شمال شرق سوريا، تتطلب تنسيقاً أوثق على أساس المصالح المشتركة.

3- تظل تركيا والولايات المتحدة ملتزمتان بحماية أراضي دول حلف الناتو وسكانها من جميع التهديدات بفهم راسخ على أساس “الواحد للجميع والجميع للواحد”.

4-يؤكد البلدان التزامهما بحماية الحياة الإنسانية وحقوق الإنسان وحماية المجتمعات الدينية والعرقية.

5-تلتزم تركيا والولايات المتحدة بالتصدي لأنشطة داعش/ الدولة الاسلامية في شمال شرق سوريا، ويشمل ذلك التنسيق بشأن مرافق الاحتجاز والسجون والمهجرين داخلياً من المناطق التي كان يسيطر عليها داعش سابقاً حسب ما يقتضيه الوضع.

6-تتفق تركيا والولايات المتحدة على أن عمليات مكافحة الإرهاب يجب أن تستهدف الإرهابيين فقط ومخابئهم ومآويهم ومواقعهم وأسلحتهم ومركباتهم.

7-أعرب الجانب التركي عن التزامه بضمان سلامة ورفاهية سكان جميع المراكز السكانية في المنطقة الآمنة التي تسيطر عليها القوات التركية (المنطقة الآمنة) والتأكيد من جديد على أنه ستتم ممارسة أقصى درجات الحرص بغية تفادي إصابة المدنيين، وإلحاق الضرر بالبنى التحتية المدنية.

8-يؤكد البلدان التزامهما بوحدة سوريا السياسية ووحدة أراضيها والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى إنهاء النزاع السوري وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

9-اتفق الجانبان على استمرار أهمية إنشاء منطقة آمنة وتفعيلها بغية تبديد المخاوف على الأمن القومي لتركيا، بما في ذلك إعادة جمع الأسلحة الثقيلة من وحدات حماية الشعب وتعطيل تحصيناتها وجميع المواقع القتالية الأخرى.

10- تتولى القوات المسلحة التركية مهمة تنفيذ المنطقة الآمنة بشكل أساسي وسيزيد الجانبان تعاونهما على كافة الصعد بغية إقامتها.

11- سيوقف الجانب التركي “عملية نبع السلام” من أجل السماح بانسحاب وحدات حماية الشعب من المنطقة الآمنة خلال 120 ساعة وستتوقف العملية عند الانتهاء من هذا الانسحاب.

12- بمجرد توقف “عملية نبع السلام” توافق الولايات المتحدة على عدم السعي لفرض مزيد من العقوبات بموجب الأمر التنفيذي الصادر في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2019 والقاضي بحظر الممتلكات وتعليق دخول أشخاص معينين يساهمون في الوضع الناشئ في سوريا، وستعمل وتتشاور مع الكونغرس، للتأكيد على التقدم المحرز لتحقيق السلام والأمن في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.



بمجرد توقف عملية “|نبع السلام” وفقاً للفقرة 11، تُرفع العقوبات الحالية بموجب الأمر التنفيذي المذكور.

13- يلتزم الطرفان بالعمل معاً لتنفيذ جميع الأهداف المحددة في هذا البيان.

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