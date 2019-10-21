حسن أحراث - تضامن المعتقلين السياسيين مع المعتقلين السياسيين

2019/10/21 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أحراث تضامن المعتقلين السياسيين مع المعتقلين السياسيينكل القضايا العادلة في حاجة الى التضامن والدعم.وليس أعدل من معارك الشعوب المضطهدة، وفي قلبها معارك العمال والفلاحين الفقراء وكافة الكادحين...وتعتبر نضالات المعتقلين السياسيين، على اعتبار الاعتقال السياسي قضية طبقية، ضمن هذه المعارك الهادفة والتواقة الى التحرر والانعتاق..وبالنسبة لأصحاب القضايا العادلة، فلا يكفي التضامن والدعم.إن الأمر ي......

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