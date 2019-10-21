محمد عادل زكى - نقد الاقتصاد السياسي - الطبعة السادسة (المقدمة وروابط الكتاب)

2019/10/21 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عادل_زكى مقدمة تتلخص أهدافي في الأبحاث الراهنة في إعادة طرح علم الاقتصاد السياسي، ذلك العلم الاجتماعي المنشغل بقانون القيمة.القانون الحاكم لظاهرتي الإنتاج والتوزيع على الصعيد الاجتماعي.وهو ما استلزم، من جهة أولى، تكوين الوعي الناقد بمحددات وقوى ظاهرتي الإنتاج والتوزيع الاجتماعيين وما يتعلق بهما من إشكاليات تاريخية وهيكلية وآنية.كما استوجب، من جهة ثانية، نقد قانون القيمة نفسه.وفي سبيل ذلك كان من......

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