مكتبه الاعلامي يصدر توضيحا.. عدد سيارات موكب وزير التخطيط هي 3 فقط

2019/10/21 | 04:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اصدر المكتب الاعلامي لوزير التخطيط، اليوم الاحد، توضيحا بشأن موكبه، لافتا الى ان عدد السيارات هي 3 فقط.

وقال المكتب في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً فيديوياً يحتوي لقطات لموكب حكومي يضم عددا غير قليل من السيارات، وقالت تلك المواقع ان هذا الموكب يعود لوزير التخطيط نوري الدليمي، وبهدف تبيان الحقيقة نود ان إيضاح الآتي، زار الوزير محافظة الأنبار بتاريخ ٣-٧-٢٠١٩، لتفقد واقع المشاريع الخدمية التي يجري تنفيذها في المحافظة، بمعنى ان الزيارة مضى عليها اكثر من ثلاثة اشهر".

واضاف انه "في كل الزيارات الميدانية التي قام بها نوري الدليمي لتفقد واقع الخدمات في المحافظات، لم يكن بمفرده، وإنما كان يرافقه الكادر المتقدم في الوزارة وممثلو المنظمات الدولية، فضلا عن المسؤولين في الحكومة المحلية، وذلك في إطار سعيه لتوحيد الجهدين الوطني والدولي لدعم زخم عملية اعادة الإعمار وتحقيق التنمية في المحافظات.



فإطلاع المنظمات الدولية على واقع المشاريع ميدانياً يعطيها دافعاً لتقديم المزيد من الدعم لجهود الحكومة العراقية في تنفيذ المشاريع".

واشار انه "كان الموكب الذي رافق الوزير في زيارته لمحافظة الأنبار يضم سيارات ممثلي ٣ منظمات دولية، وهي (البنك الدولي، البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هبيتات ) وبمعدل ٣-٤ سيارات لكل منظمة، بالاضافة الى سيارات محافظ الانبار ورئيس واعضاء مجلس المحافظ ومديري دوائرها، وسيارات وكلاء وزارة التخطيط ومديريها العامين، وسيارات أخرى، ولنا ان نتصور موكباً فيه كل هذه الشخصيات".

واوضح ان "الزيارة كانت في اطار سياسة الوزير والوزارة التي تتضمن برنامجا لزيارة ومتابعة المشاريع في جميع المحافظات، للوقوف ميدانياً على واقع كل مشروع ووضع المعالجات للمعوقات.، وقد اثمرت تلك السياسة عن معالجة حال المئات من المشاريع المتوقفة في المحافظات".

واستكمل انه "بعد اي زيارة لأي محافظة يتم عقد اجتماع موسع في وزارة التخطيط تحضره الحكومة المحلية المعنية والوزارات ذات العلاقة، ويتم خلال الاجتماع طرح كل المشاكل التي تم تشخيصها خلال الزيارة الميدانية، ووضع المعالجات لها، وقد كان لهذه الآلية الدور الكبير في اختصار الإجراءات وتسريع تنفيذ المشاريع في المحافظات".

ونوه ان "عدد سيارات موكب وزير التخطيط هي ٣ سيارات وفي اقصى الحالات لاتزيد عن ٥ سيارات".

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