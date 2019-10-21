2019/10/21 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #التيتي_الحبيب التعديل الحكومي جاء لتلبية رغبة الملك لما طلب من رئيس الحكومة اقتراح تشكيلة حكومية مع مراعاة معيار الكفاءة.فتمخض المخزن ليلد هذه الحكومة المسخ.حكومة تتنافى حتى مع شكليات الدستور الممنوح، يحتل فيها الوزراء الغير منتمين لأحزاب الاغلبية المرتبة الاولى بعدد 9 وزراء بدون اخذ بعين الاعتبار الوزراء المصبوغين بألوان حزبية للتعمية السياسوية.في هذه الحكومة اتضح بأن البرنامج المطبق هو البرنامج ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#التيتي الحبيب - في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#التيتي الحبيب - في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).