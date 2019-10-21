الحزب الشيوعي اللبناني - مبادرة الحزب الشيوعي اللبناني

2019/10/21 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_اللبناني في ظل الأوضاع الراهنة، يطلق الحزب الشيوعي اللبناني المبادرة التالية: إنها انتفاضة السابع عشر من تشرين الأول، فما يحدث الآن في كل المناطق اللبنانية هو، وبكل المقاييس التاريخية والسياسية، انتفاضة لا تقتصر على فرض سحب مشروع للضرائب من هنا أو تقليص مداخيل لتحالف السلطة ورأس المال من هناك.إن ما يحدث هو تعبير حي عن استعداد الشعب اللبناني لفرض تغيير في تكوين السلطة وتداولها من جهة، و......

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