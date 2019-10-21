صحيفة عربية: التظاهرات في لبنان انعشت الشارع العراقي ووحدت الطوائف المختلفة

2019/10/21 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق ذكرت صحيفة العربي الجديد، ان العراقيين في بغداد ومدن جنوب ووسط البلاد، يستعدون لاستئناف التظاهرات مرة أخرى الجمعة المقبل، وذلك بعد توقفها لنحو أسبوعين اعتبرت هدنة بين المتظاهرين والحكومة العراقية لتهيئة أجواء إحياء زيارة الأربعين في كربلاء، حيث يتوافد على المدينة ملايين الزوار لإحياء الذكرى.ومع الإعلان عن قوات ‘حفظ الأمن’، التي […]

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