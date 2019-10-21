أفنان القاسم - مراسيم ملكية 5

2019/10/21 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم يجبُ أنْ نتحرَّرَ مِنْ كلِّ كبتٍأمراءَ كناأو مرتزقةْيجبُ أن نتحرَّرَ مِنْ كلِّ كبحٍلِجِمَاحِ الأهواءِوللمُظَاهَرَةْيجبُ أن نتحرَّرَ مِنْ كلِّ نهيٍعَنْ خُلْقٍونأتِيَ مِثْلَهْأمراءُ المزادِ العلنيِّ هُمْ غيرُهُمْ أهواؤهُمِ الهواءُ وخُلْقُهُمِ البغاءُ سكاكينُهُمْ مِنْ عجينٍ تقتلُ العمالقةَ وقصورُهُمْ مِنْ ورقٍ تخنقُ المدائنَ ومآذنُهُمْ مِنْ قضبا......

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