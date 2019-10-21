2019/10/21 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري في منزل عروسه، إذن، أقام عليكي الصغير وبالرغم من اعتراض والده.وكان للأب، هذه المرة، حجّته المبنية على أساس أن أم العريس باتت متفرّدة ببيتهم على أثر وفاة ضرّتها.على أنّ ليلو، إلى الأخير، كان لها القول الفصل في إقناع زوجها وكانا ما زالا خطيبين: " إنه بيت أبي، وأنا وحيدته كما تعلم.العم عثمان وامرأته، كانا ضيفين لدينا وقد صارا الآن كأنهما أصحاب البيت.إنهما طيبان، ما في ذلك من شك، وأنا مدينةٌ لهما ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#دلور ميقري - ليلى والذئاب: الفصل السادس/ 3) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#دلور ميقري - ليلى والذئاب: الفصل السادس/ 3) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).