نوال السعداوي - كيف تتحقق ديمقراطية المجتمع فى ظل ديكتاتورية الأسرة؟

2019/10/21 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نوال_السعداوي فى الآونة الأخيرة كثر الحديث عن حقوق المرأة فى القانون والتشريعات، والآن يشتد الجدل حول هذا الموضوع، نتيجة الوعى المتزايد بين النساء والرجال، الذين يتوخون العدالة، ويرغبون فى تغيير قوانين الأحوال الشخصية.كان القلم، والاحتجاج عن طريقة الكتابة فى الصحف والكلمة المطبوعة، هما طريقى لإثارة الوعى الشعبى بين أفراد الشعب المصرى.المشكلة أن الكتابة وحدها لا تكفى لتعريف النساء والرجال بالوعى المطلوب.فالمع......

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