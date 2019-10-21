أسعار النفط تهبط بسبب توقعات بضعف الطلب ومخاوف بشأن الإمدادات

2019/10/21 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت أسعار النفط يوم الاثنين وسط استمرار المخاوف بشأن الأفاق الاقتصادية العالمية وتأثير ذلك على الطلب على النفط في حين تخلفت روسيا من جديد عن الوفاء بالمستوى المستهدف من إنتاج النفط الشهر الماضي.

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