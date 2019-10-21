القوات الامريكية تنسحب من شمال شرق سوريا الى العراق

2019/10/21 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انسحبت القوات الامريكية المتواجدة شمال شرق سوريا اليوم الاثنين الى الاراضي العراقية.

وذكرت محطة "رووداو" الناطقة باللغة الكوردية في خبر عاجل بثته صباح اليوم بأن القوات الامريكية قد انسحبت من (غرب كوردستان) الى العراق عبر طريق (سحيلا) في اقليم كوردستان.

وكان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، قد قد اعلن يوم الاحد، انه من المتوقع نقل ألف جندي سحبوا من شمال سوريا إلى غرب العراق.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن القوات في غرب العراق ستركز على المساعدة في الدفاع عن العراق، وقتال تنظيم "داعش" الإرهابي، وفق ما نقلت "رويترز".

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