بالوثيقة.. كربلاء تطالب الحكومة المركزية بمبلغ 10 مليارات دينار لأغراض الزيارة الاربعينية

2019/10/21 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم الاثنين، الحكومة المركزية بصرف مبلغ 10 مليار دينار إلى المحافظة.

وقال الخطابي في وثيقة اطلعت عليها الغد برس"، موجهة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إنه "لنفاد التخصيصات التشغيلية للمحافظة وتزامناً مع زيارة أربعينية الإمام الحسين، نرجو عرض الموضوع على مجلس الوزراء لغرض تمويلنا بمبلغ قدره 10 مليار دينار".

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