نبيل بكاني - المغرب في موجة الانتفاضات.. وهذا هو الحل

2019/10/21 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نبيل_بكاني يُعتبر الوضع الطائفي بلبنان، وتسييسه، سبب تعثر حركة المجتمع المدني، وهنالك من كان يرى أن اللبنانيين مستعدين للخروج إلى الشارع بالآلاف إذا ما مُسّ زعيم طائفة، في حين أن الاحتجاج من أجل مطالب مادية أو معنوية تخص المواطن غير واردة بتاتا في تفكير اللبناني.يقال ان اللبنانيين أكثر الشعوب العربية حبا للحياة وتمسكا بالمرح، وذلك بسبب سنوات من المعاناة مع الحرب الأهلي.هذه الحقيقة، اليوم، تبدو غير ذلك.......

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