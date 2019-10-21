سيمنس تؤهل قطاعي نقل وتوزيع الكهرباء وجنرال اليكتريك تنفذ 55% من مشاريع الطاقة

2019/10/21 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت شركة سيمنس الألمانية أعمال التأهيل لقطاعي نقل وتوزيع الكهرباء في عدد من المحافظات، بينما تعمل شركة

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