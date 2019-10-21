55% من مشاريع الطاقة تستحوذ عليها جنرال اليكتريك

2019/10/21 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت وزارة الكهرباء إن شركة جنرال اليكتريك الاميركية تنفذ 55 بالمئة من مشاريع الطاقة في البلاد، فيما أعلنت مباشرة شركة "سيمنس" الالمانية أعمال التأهيل لقطاعي النقل والتوزيع.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد العبادي في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية إن الوزارة "ذهبت باتجاه تفعيل العقود مع شركتي (سيمنس) الالمانية و(جنرال الكتريك) الاميركية، اذ اكتملت الحزمة الاولى وباشرت الشركة العمل مع الملاكات العراقية في قطاعي النقل والتوزيع ضمن محافظات البصرة وذي قار وميسان والديوانية"، مشيرا الى أن "العمل جار بوتائر متصاعدة من اجل تطوير قطاع الكهرباء في البلاد والقضاء على الضائعات".

وبين ان الوزارة "تسعى ايضا لادخال الشركات العالمية في ما يخص الاستثمارات من خلال تحقيق ائتلافات تجارية وفنية تهدف الى تحقيق رصانة نوعية من اجل ان يصل العراق الى مرحلة الاكتفاء ذاتيا بالطاقة، وليتحول الى ممرر لها، وبما يحوله الى مركز لتمرير الطاقة من الاقليم العربي باتجاه اوربا".

وذكر العبادي أن "عقود شركة (جنرال اليكتريك) الاميركية هي الاخرى مستمرة بالعمل من خلال تأهيل محطات واضافة طاقات جديدة اضافة الى فك الاختناقات"، كاشفا عن انها "باشرت أعمالها في محافظتي المثنى وذي قار".

وقال إن "الشركة لديها عقود قديمة مع الوزارة تصل نسبتها الى 55 بالمئة من قطاع الطاقة في العراق، وهي عقود رصينة وهناك نية لابرام اخرى جديدة لاضافة طاقات انتاجية جديدة".

وعن التنسيق مع وزارة النفط بشأن توفير الوقود للمحطات الكهربائية، افصح عن "القضاء على التقاطعات التي كانت تعد كبيرة، وهناك غرفة عمليات مشتركة وتنسيق كبير يبدأ من الوزراء نزولا"، مؤكدا انه "في غضون الاعوام الثلاثة المقبلة وباعتماد اكتمال الخطة الوقودية ستنتفي حاجة الوزارة لاستيراد الطاقة من دول الجوار لاسيما ان وزارة النفط سائرة في تنفيذها".

يشار الى أن خارطة الطريق الموضوعة من قبل شركة (سيمنس) تقع على اساس ثلاثة مديات، الاول قصير يتراوح بين (3 – 6) اشهر لاضافة 805 ميغاواط للمنظومة، والمتوسط يتراوح بين (10 – 20) شهرا لرفد المنظومة بطاقة تصل الى 2400 ميغاواط، وطويل المدى تتراوح مدته بين (24 – 36) شهرا لاضافة ستة الاف و300 ميغاواط، كما تتضمن الخطة تجهيز العراق بوحدات توليدية جديدة اضافة الى تسليم العراق محطتين كبيرتين طاقة الواحدة منهما تصل الى 2400 ميغاواط، ستنصبان في كل من محافظتي نينوى وبابل.

اما مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة (جنرال اليكتريك) الاميركية، فتقضي برفد المنظومة الكهربائية بـ 14 الف ميغاواط بمدة تتراوح بين (3 – 5) اعوام بمبلغ 15 مليار دولار، وقدمت الشركة خطة بآليات تسديد المبالغ وطريقة التمويل والوزارة حاليا تعكف على دراستها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (55% من مشاريع الطاقة تستحوذ عليها جنرال اليكتريك) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (55% من مشاريع الطاقة تستحوذ عليها جنرال اليكتريك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).