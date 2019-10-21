الزوراء يوافق على تفريغ لاعبيه مبكرا لمعسكر الاسود تحضيرا للقاء ايران

2019/10/21 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدت ادارة نادي الزوراء الرياضي موافقتها المبدئية على تفريغ لاعبي فريقها الكروي في السابع من الشهر المقبل استجابةً لمقترح مدرب المنتخب الوطني كاتانيتش التجمع المبكر لاسود الرافدين تحضيرا لمباراة منتخب ايران في الرابع عشر من الشهر ذاته على ملعب البصرة الدولي ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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