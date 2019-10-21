بتكليف من رئيس الوزراء وزير التخطيط يصل ذي قار لاستلام مطالب المتظاهرين

2019/10/21 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير التخطيط نوري الدليمي ،اليوم الاثنين، الى محافظة ذي قار لاستلام مطالب المتظاهرين.

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