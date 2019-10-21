2019/10/21 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفاد مسؤول عسكري كوري شمالي كبير، اليوم الاثنين، بأن على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "طرح حلول جديدة" للمواجهة الحالية في شبه الجزيرة الكورية، محذرًا من أن السياسات العدائية تجاه بيونغ يانغ "ستؤدي إلى عواقب وخيمة".

وقال كيم هيونغ بيونغ، نائب وزير القوات المسلحة بكوريا الشمالية، في منتدى شيانغشان بالعاصمة الصينية بكين، إن "كوريا الشمالية قامت بجهود عديدة لتحقيق سلام دائم"، وانتقد سياسة الولايات المتحدة "التي عفا عليها الزمن" تجاه بيونغ يانغ.



انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيونغ يانغ: على كوريا الجنوبية وأمريكا طرح حلول جديدة للصراع) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيونغ يانغ: على كوريا الجنوبية وأمريكا طرح حلول جديدة للصراع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).