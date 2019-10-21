القوات الاميركية تباشر بالانسحاب من سوريا الى العراق: 400 جندي و100 عجلة عسكرية

2019/10/21 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق انسحبت القوات الامريكية المتواجدة شمال شرق سوريا اليوم الاثنين الى الاراضي العراقية.وذكرت وسائل اعلام كردية تابعتها “يس عراق”، بأن “القوات الامريكية قد انسحبت من (غرب كوردستان) الى العراق عبر طريق (سحيلا) في اقليم كردستان”.واضافت ان ” 100 عجلة دفع رباعي وعربة عسكرية انسحبت من (غرب كوردستان) صوب اقليم كردستان”، مشيرة […]

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