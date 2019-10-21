وصول القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا إلى محافظة نينوى

2019/10/21 | 09:40

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بغداد اليوم - نينوى

أفاد مصدر أمني، الإثنين، 21 تشرين الأول، 2019، بوصول القوات الأميركية المنسحبة من سوريا إلى محافظة نينوى.

يتبع.



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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وصلت رئيسة وزراء النرويج، أرنا سولبرغ ، صباح اليوم الاثنين (21 تشرين الأول 2019)، إلى بغداد.

وقال مصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "سولبرغ وصلت بغداد صباح اليوم".

وأضاف، أن "سولبيرغ ستلتقي نظيرها العراقي عادل عبد ال

بغداد اليوم-متابعة

شهدت 11 دولة في 3 قارات سلسلة حركات شعبية لأسباب مختلفة في أكتوبر، أما المبرر الأبرز للتظاهر في "شهر الغضب" فكان الاحتجاج على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وفشل السياسات الحكومية.

وانطلقت حملة الاحتجاجات من هو

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