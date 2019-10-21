2019/10/21 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيسة الوزارء النرويجية: نلتزم بشراكتنا مع العراق وسندعم جهود محاربة الارهاب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/21 | 10:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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