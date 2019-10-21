النزاهة تحبط محاولة الاستحواذ على مشروع استثماري بكتب مزورة بكربلاء المقدسة

2019/10/21 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة ،اليوم الاثنين، احباط محاولة للاستحواذ على مشروع استثماري تصل قيمته إلى قرابة (28) مليون دولار في محافظة كربلاء المقدسة.

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