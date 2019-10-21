الذهب مستقر مع ترقب الأسواق محادثات التجارة والخروج البريطاني

2019/10/21 | 10:40

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب مع ترقب المستثمرين مزيدا من الوضوح بشأن مفاوضات التجارة الصينية الأمريكية والخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي بعد أن ارجأ البرلمان تصويتا مهما على اتفاق الانفصال.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1490.03 دولار للأونصة بينما تراجع في العقود الأمريكية الآجلة تراجعا طفيفا إلى 1493.50 دولار.

كما ارتفعت أسعار الأسهم الأسيوية، لتحد من مكاسب المعدن، مع صعود مؤشر ام.اس.سي.آي الأوسع نطاقا لمنطقة آسيا والمحيط الهادي باستثناء اليايان 0.2 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد السعر الفوري للفضة 0.2 بالمئة إلى 17.57 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 892.64 دولار للأونصة.

وتقدم البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1770.07 دولار، منخفضا قليلا عن ذروة الخميس البالغة 1783.21 دولار.

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