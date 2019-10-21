اليوم.. التحالف الكردستاني يجتمع لتسمية مرشحيه لانتخابات المحافظات المقبلة

2019/10/21 | 10:42

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بغداد اليوم- السليمانية

يعتزم التحالف الكردستاني عقد اجتماع، اليوم الاثنين (21 تشرين الأول 2019)، في مدينة السليمانية...





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