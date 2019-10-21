مفوضية حقوق الإنسان: الحكومة تعاملت مع تحقيقات التظاهرات بشفافية عالية

2019/10/21 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق عن تفاصيل تحقيقات اللجنة العليا الخاصة بأحداث التظاهرات.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في تصريح، إن اللجنة التحقيقية بأحداث التظاهرات أكملت اعمالها، واوصت رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بإعلان النتائج بشكل شفاف، مؤكدا أن الحكومة تعاملت مع تحقيقات التظاهرات بشفافية عالية.

وأوضح أن اللجنة توصلت الى قيام جهات أمنية بفتح النار دون أوامر عليا، وجهات أمنية فتحت النار على المتظاهرين بشكل فردي، مضيفا أن الحكومة لم تعط أية اوامر باستخدام النار ضد المتظاهرين، وأن بعض الشهداء والجرحى تعرضوا الى عمليات قنص مباشر.

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