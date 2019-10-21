2019/10/21 | 10:53

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عاجل ..رئيس وزراء النرويج ايرنا سولبرغ: نلتزم بشراكتنا مع العراق في محاربة الإرهاب

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