2019/10/21 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التجارة من بابل يؤكد عزم الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين وحل مشاكلهم

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