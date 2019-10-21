فشل عملية نصب مالي بقيمة 28 مليون دولار بطلها مصرف اهلي في كربلاء: التفاصيل كاملة

2019/10/21 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء: يس عراق كشفت هيئة النزاهة اليوم الاثنين، عن تمكنها من إحباط محاولة للاستحواذ على مشروع استثماري تصل قيمته إلى قرابة (28,000,000) مليون دولار في محافظة كربلاء.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أن “فريق عمل من مكتب تحقيق كربلاء التابع للهيأة انتقل إلى هيأة استثمار المحافظة وقام بضبط […]

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