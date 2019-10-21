2019/10/21 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اكد رئيس كتلة ارادة النيابية، حسين سعيد عرب، الاثنين، ان البرلمان لم تصله اي اسماء تخص الدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة من قبل الحكومة، مبيناً ان هناك النواب لاينوون تمديد عمل تلك المناصب وعلى الحكومة ايجاد مخرج لهذا الموضوع.وقال عرب في تصريح لـ المركزالخبري الوطني ، ان “الحكومة لم تقدم للبرلمان […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب: الحكومة لم تقدم اسماء الدرجات الخاصة والبرلمان مع ايقاف التمديد لها المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الحكومة لم تقدم اسماء الدرجات الخاصة والبرلمان مع ايقاف التمديد لها) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: الحكومة لم تقدم اسماء الدرجات الخاصة والبرلمان مع ايقاف التمديد لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).