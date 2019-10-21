بعد رفض قبول 30 طالباً عراقياً في جامعة القاهرة.. السفير العراقي ووزير التعليم المصري يبحثان المشكلة

2019/10/21 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث السفير العراقي في القاهرة أحمد نايف الدليمي، اليوم الاثنين، مع وزير التعليم المصري خالد عبد الغفار، مشكلة 30 طالباً عراقياً تقدموا بطلبات قبولهم الى كلية الطب في جامعة القاهرة وتم رفضها.

وذكر الخارجية في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "سفير جمهورية العراق في القاهرة التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، بمقر المجلس الاعلى للجامعات المصرية الكائن في جامعة القاهرة، وبحث معه سبل التعاون ما بين البلدين الشقيقين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والاستعدادات لعقد اللجنة العليا المشتركة العراقية – المصرية."واضاف البيان ان "السفير وطرح، خلال اللقاء مشكلة 30 طالباً عراقياً تقدموا بطلبات قبولهم الى كلية الطب في جامعة القاهرة، وحصلوا على قبول أولي منها وبسبب زخم التقديم الى الكلية اعتذرت عن قبولهم".

من جانبه وعد عبدالغفار بحل مشكلتهم وقبولهم في الكلية، مبدياً ثقته باجتهاد الطالب العراقي وتفوقه في المجالات كافة.و أكد عبدالغفار على "عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، مشيراً الى حرص مصر على تفعيل وزيادة سبل التعاون بين الجانبين في كافة المجالات."كما أكد الوزير على تقديم كافة أوجه الدعم للدارسين العراقيين بالجامعات المصرية، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم خلال فترة دراستهم بمصر، مؤكداً حرص الوزارة على توفير أفضل مناخ للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات والمعاهد المصرية.

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