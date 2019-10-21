الصين تحتجز بروفيسور ياباني بتهمة التجسس

2019/10/21 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اكدت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، بأن الصين تحتجز بروفيسور يحمل جنسية البلاد بتهمة التجسس.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، يوسيهيدا سوغا، في مؤتمر صحفي، اليوم: "نحن نقدم كل مساعدة ممكنة للمحتجز.



وقد التقى موظفو قنصليتنا معه ويساعدونه في الاتصال بأقربائه".

وأفادت وكالة "كيودو" اليابانية بأن البروفيسور من جامعة هوكايدو كان يعمل في الآونة الأخيرة في المعهد العسكري التابع لوزارة الدفاع اليابانية.

وذكرت الوكالة أن 13 يابانيا على الأقل كانوا قد أحتجزوا في الصين منذ عام 2015 لأسباب مختلفة، بما فيها الاتهامات بالتجسس.

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