حاتم الجوهرى - ثورة لبنان: استمرار تَفكك توازنات دولة ما بعد الاستقلال

2019/10/21 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاتم_الجوهرى ملخص ما يجري في لبنان أن هناك ثورة على تشوه بنية "التراتب الاجتماعي" والعمل لتحميل تكلفتها للناس، في ظل تغييب "الفرز الطبيعي" استنادا للطائفية بعد تغييب قيم "مستودع الهوية" العربي، وظهور أطراف تدعي أن دونها ضياع لبنان وتفجر التناقضات الداخلية والخارجية، في تكرار لأسطورة "الدولة حارسة التناقضات" في دول ما بعد الاستقلال العربي..تمثل جديد لأسطورة "الدولة حارسة التناقضات"في دولة ما بعد ال......

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