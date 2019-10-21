“صور”.. لاول مرة في العراق مستشفى في ديالى يجري عملية جراحية باستخدام “الليزر”

2019/10/21 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى: يس عراق اعلنت مستشفى بعقوبة التعليمي، عن نجاح عملية تفتيت حصى الحالب الايمن بواسطة جهاز الليزر الحديث من نوعه في العراق (الجيل الثالث) ولاول مرة في المحافظة في بناية الجراحات التخصصية في المستشفى.وقال مدير مستشفى بعقوبة التعليمي الدكتور الاستشاري حيدر جاسم حمود المكدمي ان فريقا طبيا متخصص اجرى عملية تفتيت حصى الحالب الايمن […]

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