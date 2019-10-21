كرة القيثارة تفتقد لخدمات سعد ناطق امام نفط ميسان في الدوري الممتاز

2019/10/21 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت ادارة نادي الشرطة الرياضي غياب لاعب فريق الكرة في النادي سعد ناطق عن مباراة نفط ميسان ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الكرة التي ستقام يوم غد الثلاثاء، على ملعب ميسان الدولي.

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